АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

На краудфандинговой площадке начался сбор средств для производства ноутбука GPD Pocket 2

В прошлом году компания GPD представила 7-дюймовый ноутбук Pocket, средства на который собирались в рамках проекта IndieGoGo. Тогда удалось получить 1,3 млн. долларов. Сейчас же речь идет о GPD Pocket 2, который производитель тоже выводит на краудфандинговую платформу для сбора средств.

На краудфандинговой площадке начался сбор средств для производства ноутбука GPD Pocket 2


Сообщается, что GPD Pocket 2 получит 7-дюймовый экран IPS с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Внутри установят процессор Intel Core M3-7Y30 с двумя ядрами. Его предшественником был Intel Atom x7-Z8750. За графику ответит контроллер Intel HD Graphics 615. Объем оперативной памяти составит 4 или 8 гигабайт. На встроенном накопителе будет 128 гигабайт свободного пространства.

Что касается автономности, то здесь применят аккумулятор с емкостью 6880 мАч. В качестве программной платформы установят операционную систему Windows 10 Home.

Стоимость будущей новинки будет составлять 515 долларов. Информация о дате выхода устройства появится позже.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Наночастицы пластика разрушают экосистему
На краудфандинговой площадке начался сбор средств
Повышение кислотности Мирового океана приведет к
В NASA показали первые снимки Плутона в его
В продажу поступил планшет Xiaomi Mi Pad 4
В Сети появились пикантные снимки Марии Шараповой
Военные США научили беспилотники уничтожать друг
Google планирует выпустить первые смарт-часы
В Канаде создали пиво из марихуаны
Редкая «Лунная Библия», посетившая Луну с
Илон Маск намерен организовать выпуск смартфона
Китайского "убийцу" Hyundai Creta выпустят в
Судный день близок: приложение Google Translate
Эксперт оценил резкое заявление Хейли о вражде
Сергей Шнуров верхом на свинье посетил первую
Ученые разработали модель прогнозирования
Снимок Юлии Высоцкой в прозрачных шортах удивил
Ученые: Диабетический уровень глюкозы у здоровых
Памела Андерсон случайно засветила обручальное
Светлана Лобода в новом клипе поцеловалась с
Ани Лорак раскрыла секрет прогулок по улице
Сергей Шнуров променял Матильду на «лысую из
Эммануил Виторган и Ирина Млодик не прибегали к
Ученые выяснили происхождение марсианской пыли
Глюкоза рассказала о своих нательных рисунках
Александр Гобозов, Алиана Устиненко и их сын
Исследователи нашли новый способ заражения
Найден способ убрать снимки голых девушек из Сети
Пользователи Instagram считают, что Алена
Поклонники раскритиковали Наташу Королеву после
Просмотреть все новости