На краудфандинговой площадке начался сбор средств для производства ноутбука GPD Pocket 2

Сообщается, что GPD Pocket 2 получит 7-дюймовый экран IPS с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Внутри установят процессор Intel Core M3-7Y30 с двумя ядрами. Его предшественником был Intel Atom x7-Z8750. За графику ответит контроллер Intel HD Graphics 615. Объем оперативной памяти составит 4 или 8 гигабайт. На встроенном накопителе будет 128 гигабайт свободного пространства.Что касается автономности, то здесь применят аккумулятор с емкостью 6880 мАч. В качестве программной платформы установят операционную систему Windows 10 Home.Стоимость будущей новинки будет составлять 515 долларов. Информация о дате выхода устройства появится позже.