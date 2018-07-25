Повышение кислотности Мирового океана приведет к ухудшению обоняния у рыб

Специалисты под руководством Косимы Портеус из Эксетерского университета попытались понять, как себя ведет сибас и обыкновенный лаврак в более кислой воде. Испытания проводились в воде, уровень кислотности которой был на сегодняшнем уровне и уровне, прогнозируемым учеными на годы вперед. Оказалось, что в более кислой среде рыбы очень медленно двигались и хуже ориентировались.Помимо этого специалисты проверяли сенсорные нейроны, отвечающие за обоняние. Ученые подавали в воду аминокислоты в виде пищи, кишечной жидкости рыб и т.д. Было установлено, что из десяти рыбьих химических сигналов шесть ослабли наполовину. Считается, что разный уровень концентрации углекислого газа в воде может влиять на связывание молекул вещества с рецепторами.Также исследователи смогли узнать, что в более кислой воде у рыб понижается пластичность синапсов, то есть возможность быстрой перестройки механизма под те или иные условия окружающей среды.