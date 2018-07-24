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Ольга Рапунцель обвинила младшую сестру Алену Савкину в сумасшествии

«Бренд» скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель обвинила свою младшую сестру Алену Савкину в безумии.

Беременная Алена Рапунцель-младшая продолжает вовсю не только нервничать сама, но и выводить из равновесия всех своих родных и близких людей. Отметим, что ни один разговор с длинноволосой красавицей в последнее время не проходит без слез, громких криков и истерик.

Ольга Рапунцель обвинила младшую сестру Алену Савкину в сумасшествии

Нужно сказать, что сами участники прославленной телестройки и вовсе стараются никак не трогать Алену Рапунцель-младшую, а члены семьи девушки и вовсе пытаются не реагировать на крики и обвинения со стороны беременной девушки. Только вот получается это, как выяснилось, не всегда.

Особенно враждебно Алена настроена по отношению к своей старшей сестре Ольги Рапунцель. «Бренду» телепроекта, как оказалось, не нравиться то, что ее младшей родственнице уделяется настолько много внимания, а ей при этом нет. По словам Ольги, ей тоже нужна поддержка и забота, так как она является кормящей мамочкой.

Ольга Рапунцель обвинила младшую сестру Алену Савкину в сумасшествии

Стоит подчеркнуть, что свое недовольство Ольга Рапунцель зачастую не пытается скрыть, поэтому постоянно вступает с Аленой Савкиной в перепалку. Однако, по словам Рапунцель-старшей, ее раздражают даже не сами капризы ее младшей родственницы, а скверных характер, который девушка еще не будучи беременность успела во всей красе продемонстрировать телезрителям «Дома-2».

А на днях Ольга и вовсе обвинила свою сестру Алену в сумасшествии. Беседуя с бывшим возлюбленным Савкиной, Рапунцель-старшая заявила, что подобные перепады настроения у ее родственницы случались и до беременности, за проектом.

Более того, Ольга рассказала, что когда-то с Аленой даже работали специалисты, так как у девушки наблюдались психологические расстройства. Несмотря на то, что Рапунцель-старшая сама лично отметила, что было это только один раз, клеймо «сумасшедшей» на своей сестре она, по словам многих телезрителей «Дома-2», поставила.

Ольга Рапунцель обвинила младшую сестру Алену Савкину в сумасшествии

«Вот и сдала Ольга Рапунцель свою младшую сестру как стеклотару!», «Мы то думали, что все истерики из-за беременности, а оно то оказывается, что Алена сумасшедшая с диагнозом!», «Ужасс..как можно себя так вести находясь в положении?! Бедный малыш!», - пишут поклонники «Дома-2» в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:22
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