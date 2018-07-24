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Промсвязьбанк представил клиентам зарплатную карту «Все включено»

Промсвязьбанк порадовал картодержателей проектом кредитной картой под названием "Все Включено". Можно говорить о том что она по своим особенностям является уникальной банковской картой, у которой имеется большое количество преимуществ, для того чтобы с клиентского кошелька вытеснить другие банковские карты и сделать ее постоянной зарплатной картой. Стоит отметить, что зарплатным клиентам, которые пользуются данными картами, доступны возможности по специальным условиям в плане открытия вкладов или взятия ипотеки в потребительском банке.
Промсвязьбанк представил клиентам зарплатную карту «Все включено»

Стоит отметить, что налаженная сеть партнеров, число которых у банка переваливает за 3 тысячи, позволяет говорить, что получить дисконтные скидки, максимальная сумма которых составляет 40%, гарантирована. Что это за партнеры, с которыми работает карты ПСБ? Это можно будет вполне легко узнать, если для решения данного вопроса обратиться на официальный ресурс банка. Также предусматривается в карте высокий процент, на остаток, составляющий 8% и кэшбек с каждой покупки в 2%. При активном использовании карты, отличный возврат средств можно будет получить. Он может составлять 2000 рублей в месяц.

Зарплатный проект обслуживает порядка 1,5 миллиона зарплатных карт. Кроме того воспользоваться можно в 15 000 отделениях банкоматов ПСБ и его отделениях, а также в других 30 000 офисах банков. Всегда хорошие преимущества обеспечиваются клиентам. Клиенты об этом знают и пользуются, тем, что им способен вполне легко предложить банк. Остальные преимущества обслуживания найдутся на сайте.
 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 17:19
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