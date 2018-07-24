Эксклюзивная карта Промсвязьбанка для ведения бизнеса
Промсвязьбанк (ПСБ) представил уникальную для банковского рынка России платежную карту Visa Platinum Business, которая предназначена специально для предпринимателей и владельцев бизнеса.
Владельцы карт Visa Platinum Business будут иметь приоритет при обслуживании в офисах банковского учреждения, для них будет действовать программа страхования путешествий на сумму до 100 тысяч долларов США ежегодно от одной из ведущих страховых компаний. Кроме этого, у компаний-партнеров имеются для таких клиентов специальные предложения. Платежная карта Visa Platinum Business является корпоративной, и их держатели имеют возможность пользоваться бизнес-залами компании Lounge-Key по всему миру. Кроме этого, клиенты могут пользоваться такими сервисами, как международная информационная и медицинская помощь, страховой сервис «Card Liability Waiver Insurance» и экстренная помощь за границей «GCAS».
Представители малого и среднего бизнеса, которые являются клиентами ПСБ, имеют возможность использовать корпоративную карту для оплаты расходов, которые связаны с деятельностью фирмы, а также представительских расходов. При помощи этой карты проводятся операции по счету юридического лица. При этом ее оформление производится как на юридических лиц, так на индивидуальных предпринимателей, включая тех, кто занимается частной практикой.
Как рассказал руководитель по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Иннокентий Воловик, возможности Visa Platinum Business представляют собой новинку для банковского рынка России. Благодаря этой карте клиенты получают существенные преимущества в деловых поездках и путешествиях, предоставляя доступ ко всем бизнес-залам по всему миру и премиальной программе страхования. Кроме этого, при помощи этой карты можно быстро производить расчеты с поставщиками, снимать наличные, получать выручку, оплачивать представительские расходы.
Для получения более детальной информации о карте Visa Platinum Business можно посетить сайт Промсвязьбанка.