Ольга Рапунцель умилила своих подписчиков роликом с улыбающейся Василисой

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 21 Июл 2018 в 7:54 PDT

После того, как Рапунцель и Дмитренко стали молодыми родителями, Оля игнорировала все просьбы пользователей и никак не показывала лицо своего младенца – иногда в ее ленте или в «сториз» появлялись общие фотографии, но сделанные таким образом, чтобы рассмотреть до конца малышку было невозможно. Поэтому, фолловеры часто спорили, на кого из родителей похож ребенок и похож-ли на кого-либо вообще.Основываясь на предыдущих публикациях, самые любопытные пользователи пришли к выводу, что маленькая Василиса больше походит на Рапунцель, чем на Дмитренко. Но благодаря посту с видеороликом, на котором участница «Дома-2» гуляет со своим ребенком, фанатам удалось рассмотреть лицо малышки и убедиться в своей правоте – Василиса точная копия своей мамы, а когда вырастет, то вообще их будет не отличить.Однако не все черты перенял ребенок от Ольги, ведь характер в основном у девочки отца – она также любит развлечения и не сидит на месте, а эта черта характера походит на Дмитрия Дмитренко.Подписчики крайне обрадовались опубликованному ролику и пожелали молодой семье сил, терпения и воли характера для того, чтобы с честью воспитать свою девочку и сделать из нее порядочную женщину.