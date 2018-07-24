«Двойной Cash Back» - выгодное предложение клиентам Промсвязьбанка
Топ-менеджер Промсвязьбанка Андрей Муравьев, начальник управления по работе с клиентами представил универсально-зарплатную карту «Двойной Cash Back».
По его словам, она включает наиболее востребованные клиентами возможности финансовых услуг, которые показали себя с положительной стороны на финансовом рынке страны. Их она имеет стандартный набор обычной и универсальной кредитной карты – это прорывное предложение для России. В ней есть уникальная особенность: в кэшбеке осуществляется возврат не только денежных средств за покупки, но и за пополнение на саму карточку.
По словам финансистов, такого уникального по своей функциональности решения нет ни у кого. Они считают, что этот универсальный финансовый инструмент дает клиентам шанс вернуть до 10% финсредств (при покупке билета в кинотеатр через приложение в мобильном телефоне, например).
Однако установлен и максимальный порог возвратов, который равен двум тысячам баллов по курсу: один балл равен по своей стоимости одной гривне. При этом от 1 балла до 10 баллов выдается за каждые 100 рублей потраченные в торговой сети или при начислениях на саму карту. Перевести баллы в рубли можно в мобильном или интернет-банке.
По мнению экспертов, введение в оборот таких удобных финансовых инструментов позволит восстановить доверие к Промсвязьбанку в самые короткие сроки, том более, что ранее было объявлено, что это финансовое учреждение имеет тесное сотрудничество с Минобороны России и финансирует военные заказы, потому устойчивость банка и его обязательства гарантированы.
Карту можно открыть на базе платежной системы VISA. Получить подробную информацию о кредитной карте «Двойной Cash Back» можно на сайте банка.