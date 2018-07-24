АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики
EUR 74.13 USD 63.20
Курс валют на 24.07.2018

«Двойной Cash Back» - выгодное предложение клиентам Промсвязьбанка

Топ-менеджер Промсвязьбанка Андрей Муравьев, начальник управления по работе с клиентами представил универсально-зарплатную карту «Двойной Cash Back».

По его словам, она включает наиболее востребованные клиентами возможности финансовых услуг, которые показали себя с положительной стороны на финансовом рынке страны. Их она имеет стандартный набор обычной и универсальной кредитной карты – это прорывное предложение для России. В ней есть уникальная особенность: в кэшбеке осуществляется возврат не только денежных средств за покупки, но и за пополнение на саму карточку.
«Двойной Cash Back» - выгодное предложение клиентам Промсвязьбанка

По словам финансистов, такого уникального по своей функциональности решения нет ни у кого. Они считают, что этот универсальный финансовый инструмент дает клиентам шанс вернуть до 10% финсредств (при покупке билета в кинотеатр через приложение в мобильном телефоне, например).

Однако установлен и максимальный порог возвратов, который равен двум тысячам баллов по курсу: один балл равен по своей стоимости одной гривне. При этом от 1 балла до 10 баллов выдается за каждые 100 рублей потраченные в торговой сети или при начислениях на саму карту. Перевести баллы в рубли можно в мобильном или интернет-банке.

По мнению экспертов, введение в оборот таких удобных финансовых инструментов позволит восстановить доверие к Промсвязьбанку в самые короткие сроки, том более, что ранее было объявлено, что это финансовое учреждение имеет тесное сотрудничество с Минобороны России и финансирует военные заказы, потому устойчивость банка и его обязательства гарантированы.

Карту можно открыть на базе платежной системы VISA. Получить подробную информацию о кредитной карте «Двойной Cash Back» можно на сайте банка.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 17:04
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель обвинила младшую сестру Алену
Промсвязьбанк представил клиентам зарплатную
Ольга Рапунцель умилила своих подписчиков роликом
В Австралии пациенты не вызывают скорую помощь
Эксклюзивная карта Промсвязьбанка для ведения
«Двойной Cash Back» - выгодное предложение
Алена Савкина накинулась на Ольгу Рапунцель
Пользователи Instagram посоветовали Ксении Собчак
Джонни Дэпп может сыграть в биографическом фильме
Жена Романа Жукова столкнула с лестницы любовницу
Ведущий Леонид Закошанский будет работать на
Ученые создали из панцирей крабов материал -
Новенькая участница «Дома-2» поставила на место
Исследователи обнаружили в Сети секретные
Ольга Бузова показала бэкстейдж с фотосессии для
Поклонники опять обвинили Анастасию Волочкову в
В РФ легковые авто поставят на военный учет
Илья Яббаров отказался дарить автомобиль Алене
Операторы дронов научились управлять аппаратом
Фанаты Ольги Бузовой затравили Андрея Разина за
Телезрители «Дома-2» уверены, что дружбе Ксении
Эксперты сообщили, где российские автолюбители
Астрофизики: Жизнь на спутнике Юпитера может
Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о сексе
Тюнинг-ателье Auto-Dynamics представило
Дмитрий Тарасов посмеялся над своими финансовыми
Секретные инструкции Apple для самостоятельного
Зрители «Дома-2» уверены, что мама Ильи Яббарова
53-летняя Алена Апина показала упругую грудь на
Иван Барзиков рассказал, что может стать новым
Просмотреть все новости