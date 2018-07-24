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Алена Савкина накинулась на Ольгу Рапунцель

Алена Савкина (Рапунцель-младшая) в очередной раз вышла из себя и накинулась на свою старшую сестру Ольгу Рапунцель.

Ни для кого из преданных поклонников скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» не является секретом то, что в последние несколько недель в VIP-доме, где на сегодняшний день проживает все звездное семейство Рапунцель, практически каждый день происходят скандалы, истерики и крики.

Алена Савкина накинулась на Ольгу Рапунцель

В самом центре всех конфликтов очень часто фигурирует именно Алена Савкина (Рапунцель-младшая), которая не так давно едва не потеряла ребенка. Притом, если еще недавно длинноволосая красавица устраивала скандалы исключительно по поводу измены и предательства Ильи Яббарова, то на данный момент ее враждебное состояние направлено на родную сестру и ее законного супруга.

Стоит подчеркнуть, что телезрителям «Дома-2» ранее уже доводилось наблюдать за приступами агрессии будущей мамочки, когда та настолько разозлилась, что принялась кидаться тапочками в Ольгу Рапунцель. И, если бы тогда за старшую сестру не заступился ее супруг Дмитрий Дмитренко и мама Татьяна Владимировна Григорьевская, то в Ольгу могла полететь не только обувь, но и деревянный стул.

Алена Савкина накинулась на Ольгу Рапунцель

Несколько часов назад в Сеть был опубликован анонс будущего выпуска прославленной телестройки «Дом-2», на котором видно, что у Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) снова случилась истерика. На кадрах видеоролика видно, что Алену пытаются удержать мама и Илья Яббаров в то время, когда та вырывается, чтобы добраться к своей старшей родственнице.

Как бы то ни было, но мама, бывший возлюбленный и супруг Ольги Рапунцель не смогли помешать Алене орать. В результате беременная девушка назвала свою сестру проектной девушкой продающей себя и свое тело за деньги, а также пообещала Дмитрию Дмитренко и его супруге сделать все возможное, чтобы вышвырнуть их семью за ворота «Дома-2».

Алена Савкина накинулась на Ольгу Рапунцель

«Ого..неожиданный поворот событий в семействе Рапунцель! Алена вообще с ума сошла походу! Ей явно лучше покинуть «Дом-2», чтобы нормально и спокойно выносить ребенка!», «Что за дурдом Рапунцель-младшая устроила на «Доме-2»? Телеведущие, что не могут ничего сделать? Та сколько могут продолжаться эти постоянные истерики?!», «Савкиной проблем с Яббаровым мало? Давай на самых родных свой гнев выливать?!», - пишут телезрители «Дома-2» в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:03
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