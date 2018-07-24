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Татьяна Навка показала округлившийся животик

Накануне Татьяна Навка опубликовала фотографию, по которой фанаты рассмотрели округлившийся животик. Поклонники засыпали фигуристку поздравлениями.

Татьяна Навка показала округлившийся животик


Татьяна Навка проводит свой отдых в экзотической стране, при этом фигуристка регулярно выкладывает в Instagram. Одна из последних фотографий особенно привлекла внимание поклонников звезды. В частности, Навка выложила в сеть снимок, на нём она позирует в полосатом бикини, поверх которого накинут халат. Дополняет образ соломенная шляпа с большими полями и пляжная сумка. На снимке звезда демонстрирует своё внутреннее умиротворение и счастье.

Некоторые подписчики рассмотрели у Татьяны Навки округлившийся животик и пришли к выводу, что она беременна. Ранее фигуристка неоднократно заявляла, что она с радостью бы родила малыша.

У Татьяны Навки уже есть две дочери – Александра от первого брака и Надежда, но фигуристка хочет подарить Дмитрию Пескову ещё и сына.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:28
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