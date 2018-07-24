Татьяна Навка показала округлившийся животик

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 23 Июл 2018 в 3:11 PDT

Татьяна Навка проводит свой отдых в экзотической стране, при этом фигуристка регулярно выкладывает в Instagram. Одна из последних фотографий особенно привлекла внимание поклонников звезды. В частности, Навка выложила в сеть снимок, на нём она позирует в полосатом бикини, поверх которого накинут халат. Дополняет образ соломенная шляпа с большими полями и пляжная сумка. На снимке звезда демонстрирует своё внутреннее умиротворение и счастье.Некоторые подписчики рассмотрели у Татьяны Навки округлившийся животик и пришли к выводу, что она беременна. Ранее фигуристка неоднократно заявляла, что она с радостью бы родила малыша.У Татьяны Навки уже есть две дочери – Александра от первого брака и Надежда, но фигуристка хочет подарить Дмитрию Пескову ещё и сына.