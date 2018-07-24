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Новенькая участница «Дома-2» поставила на место самовлюбленного Романа Гриценко

Новенькая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» поставила самовлюбленного эпатажного участника прославленной телестройки Романа Гриценко на место.

Ни для кого из преданных поклонников популярного телепроекта России не является секретом то, что за почти год пребывания в Периметре Роман Гриценко привык считать себя одним из самых рейтинговых участников «Дома-2». Более того, за парнем уже сейчас основательно закрепилось прозвище «топчик телешоу» и «легенда «Дома-2».

Новенькая участница «Дома-2» поставила на место самовлюбленного Романа Гриценко

Как бы то ни было, но нашлась одна девушка, которая, сама того не понимая, взяла на себя смелость сбить корону самовлюбленному Роману.

Несколько часов назад в Сети появился анонс будущего выпуска «Дома-2». На кадрах видеоролика видно, что новенькой девушке прихошлось сделать выбор с завязанными глазами между Романом Гриценко и Андреем Шабариным. К удивлению большого количество участников телестройки, девушка остановила свой выбор на Андрее.

Стоит отметить, что многие домовцы были удивлены услышать подобный ответ новенькой участницы, так как большая половина женской спальни, по крайней мере до недавнего времени, бесспорно предпочла бы общение с Роман Гриценко.

Новенькая участница «Дома-2» поставила на место самовлюбленного Романа Гриценко

Нужно сказать, что и сам Роман был неприятно удивлен. Тем не менее, молодой человек не стал нервничать и принялся успокаивать себя тем, что у новенькой участницы были завязаны глаза, что значит, что ориентироваться на свой нюх очень сложно.

Подчеркнем, что всего за несколько часов видеоролик, на котором новенькая участница «Дома-2» с завязанными глазами нюхает Романа Гриценко и Андрея Шабарина набрал почти 800 тысяч просмотров и огромнейшее количество нелицеприятных комментариев в сторону руководства и телеведущих реалити-шоу.

Новенькая участница «Дома-2» поставила на место самовлюбленного Романа Гриценко

«Фуу.. снова непонятные испытания! Куда вообще смотрит руководство «Дома-2»? Телеведущие тоже не лучше! Разве можно такое показывать вообще по телевизору?! Вы бы еще ноги нюхать предложили ей с завязанными глазами!!!», «Меня уже ничем нельзя удивить! Андрей Черкасов со своими свадебными конкурсами уже надоел! Так хоть бы выбирал, что-то приличное, а так..Разочаровалась я вообще уже в «Доме-2», «Фуу..как можно вообще давать нюхать новенькой девушке, которая ничего еще не понимает, Шабарина? Вообще совести у ведущих уже нет! Позор Черкасову!», - пишут телезрители «Дома-2» в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:35
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