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Сергей Шнуров верхом на свинье посетил первую выставку сына

Накануне состоялась дебютная выставка сына Сергея Шнурова Аполлона, звёздный отец посетил мероприятие в необычной манере. Музыкант пришёл на выставку со свиньёй, потом он её оседлал, позируя перед камерой.

Сергей Шнуров верхом на свинье посетил первую выставку сына


Дело в том, что выставка Аполлона проходила в галерее под названием «Свиное рыло», именно это подвигло Сергея Шнурова на то, чтобы прийти на мероприятие со свиньёй. Спустя какое-то время лидер группы «Ленинград» оседлал свинью и сфотографировался в такой позе вместе с сыном. Кроме того музыкант на выставку прихватил ещё и чёрного кота.

Данная фотография у поклонников вызвала неоднозначную реакцию. Многие фанаты были приятно удивлены подобной смелостью певца, а некоторые обрушились на Сергея Шнурова с критикой, за неподобающее поведение в общественном месте.

Впрочем на Шнурова вряд ли произвели впечатления даже самые едкие комментарии, так как подобный поступок в биографии музыканта далеко не первый. По его мнению, именно так он может завоевать симпатию зрителя, оставаясь на плаву.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 22:00
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