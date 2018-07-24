Сергей Шнуров верхом на свинье посетил первую выставку сына

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 23 Июл 2018 в 9:44 PDT

Дело в том, что выставка Аполлона проходила в галерее под названием «Свиное рыло», именно это подвигло Сергея Шнурова на то, чтобы прийти на мероприятие со свиньёй. Спустя какое-то время лидер группы «Ленинград» оседлал свинью и сфотографировался в такой позе вместе с сыном. Кроме того музыкант на выставку прихватил ещё и чёрного кота.Данная фотография у поклонников вызвала неоднозначную реакцию. Многие фанаты были приятно удивлены подобной смелостью певца, а некоторые обрушились на Сергея Шнурова с критикой, за неподобающее поведение в общественном месте.Впрочем на Шнурова вряд ли произвели впечатления даже самые едкие комментарии, так как подобный поступок в биографии музыканта далеко не первый. По его мнению, именно так он может завоевать симпатию зрителя, оставаясь на плаву.