Ольга Бузова показала бэкстейдж с фотосессии для журнала Bazaar

«Такой как на страницах этого журнала меня не видел ещё никто», - написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

«Всем так понравилась моя фотосессия для @harpersbazaar_ru, что решила показать вам бэкстэйдж фотосета», - написала Оля.

«Раньше был журнал о моде, стиле. Были выпуски Базар об искусстве. А, сейчас что? Очень грустно, что стало с любимым журналом, в угоду массам и быдлу», «Ужасные наряды... так пугало на поле одевают, извини конечно», «Красивые образы?!» - где?.. Еврейский мальчик в странных тряпках...», «Бузову как ни одень, как ни накрась, она останется Бузовой из Дома-2!», - писали они.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 22 Июл 2018 в 12:56 PDT

А через несколько дней опубликовала бэкстейдж с фотосессии для журнала. В нем теледива предстала в очень непривычных образах: одежда на 3-4 размера больше, бесформенное пальто, черное трико и зализанные волосы.Стоит отметить, что многим поклонникам понравилось то, как необычно выглядела их любимица, однако были и те, кому снимки абсолютно не понравились и замысел фотографа назвали провальным.