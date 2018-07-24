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Ольга Бузова показала бэкстейдж с фотосессии для журнала Bazaar

Неделю назад популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова рассказала своим поклонникам о том, что украсила обложку престижного глянцевого журнала Bazaar, дала большое интервью и поучаствовала в очень необычной фотосессии.

«Такой как на страницах этого журнала меня не видел ещё никто», - написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

Ольга Бузова показала бэкстейдж с фотосессии для журнала Bazaar

А через несколько дней опубликовала бэкстейдж с фотосессии для журнала. В нем теледива предстала в очень непривычных образах: одежда на 3-4 размера больше, бесформенное пальто, черное трико и зализанные волосы.

«Всем так понравилась моя фотосессия для @harpersbazaar_ru, что решила показать вам бэкстэйдж фотосета», - написала Оля.

Ольга Бузова показала бэкстейдж с фотосессии для журнала Bazaar

Стоит отметить, что многим поклонникам понравилось то, как необычно выглядела их любимица, однако были и те, кому снимки абсолютно не понравились и замысел фотографа назвали провальным.

«Раньше был журнал о моде, стиле. Были выпуски Базар об искусстве. А, сейчас что? Очень грустно, что стало с любимым журналом, в угоду массам и быдлу», «Ужасные наряды... так пугало на поле одевают, извини конечно», «Красивые образы?!» - где?.. Еврейский мальчик в странных тряпках...», «Бузову как ни одень, как ни накрась, она останется Бузовой из Дома-2!», - писали они.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:30
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