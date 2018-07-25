В NASA показали первые снимки Плутона в его естественных цветах

Сообщается, что такие картинки получились в ходе калибровки данных, которые собрало устройство MVIC. Таким образом, ученым удалось сделать снимки такими, какими бы человек мог их увидеть.По словам Алекса Паркера, участника проекта New Horizons и представителя Юго-западного исследовательского института в Боулдере, новые изображения имеют более естественные цвета, чем те, которые были представлены после пролета.Известно, что изначально MVIC сделал снимки такими, что цветовые фильтры человек не мог воспринимать из-за не соответствия в длинах волн. Вследствие этого исследователям пришлось снова обрабатывать полученные данные.