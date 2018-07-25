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В NASA показали первые снимки Плутона в его естественных цветах

Специалисты NASA первый раз продемонстрировали снимки Плутона и его спутника Харона в естественных цветах, которые были предоставлены зондом New Horizons. Станция запечатлела планеты во время исторического пролета 14 июля три года назад.

В NASA показали первые снимки Плутона в его естественных цветах


Сообщается, что такие картинки получились в ходе калибровки данных, которые собрало устройство MVIC. Таким образом, ученым удалось сделать снимки такими, какими бы человек мог их увидеть.

В NASA показали первые снимки Плутона в его естественных цветах


По словам Алекса Паркера, участника проекта New Horizons и представителя Юго-западного исследовательского института в Боулдере, новые изображения имеют более естественные цвета, чем те, которые были представлены после пролета.

Известно, что изначально MVIC сделал снимки такими, что цветовые фильтры человек не мог воспринимать из-за не соответствия в длинах волн. Вследствие этого исследователям пришлось снова обрабатывать полученные данные.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00
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