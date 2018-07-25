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В продажу поступил планшет Xiaomi Mi Pad 4

В конце прошлого месяца китайская корпорация Xiaomi официально представила свой новый планшетный компьютер под названием Mi Pad 4. Уже стало известно, что аппарат выходит в продажу.

В продажу поступил планшет Xiaomi Mi Pad 4


Если говорить конкретнее, то на рынке появился планшет Xiaomi Mi Pad 4 в версии LTE, то есть пользователи смогут работать в сетях четвертого поколения. Аппаратной основой этого девайса стал процессор Qualcomm Snapdragon 660. Это делает Mi Pad 4 LTE первым планшетным устройством на рынке с таким чипом.

Объем оперативной и постоянной памяти составил 4 и 64 гигабайта. Изображение будет предоставлять 8-дюймовая матрица с разрешением 1920 x 1200 пикселей. За автономность ответит аккумулятор на 6 тысяч мАч. Помимо этого в планшете есть камеры на 13 и 5 МП и операционная система Android Oreo с дополнением MIUI.

Стоимость Xiaomi Mi Pad 4 составляет 220 долларов.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
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