Илья Яббаров отказался дарить автомобиль Алене Рапунцель

«Яббаров подарит Рапунцель машину? Я вас умоляю!! Этот лимон мне кажется каждой второй это обещает! Ему верить нельзя! Алена лучше беги от такого мужчины!», «Я бы на месте Рапунцель ушла из «Дома-2»..зачем себя мучать! Сейчас о ребенке нужно думать!», «Фуу..не могу слушать и смотреть на этого Яббарова! Лжец, изменник и предатель!!!», - пишут телезрители в Сети о ситуации Ильи Яббарова и Алены Рапунцель.



Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, почему Алена Рапунцель наотрез отказывается прощать Илью Яббарова и решила вынашивать и рожать общего с ним ребенка в одиночестве.Как бы то ни было, но сам Илья еще до сих пор верит в то, что ему удастся уговорить Алену простить его и длинноволосая красавица окончательно вернется к нему. Рапунцель-младшая упирается, однако Яббаров не сдается и заявляет, что готов практически на все, чтобы их ребенок родился в полноценной семье.Как стало известно, Илья даже планировал приобрести для своей возлюбленной передвижное средство, однако вовремя придя в себя, заявил, что Алена никогда не хотела становиться водителем и крутить «баранку», тем более, что сейчас она находится в положении.А несколько дней назад Яббаров надул для своей возлюбленной очень много воздушных шариков и сделал романтическое свидание, на котором пообещал Рапунцель –младшей, что сделает все возможное и невозможное, чтобы построить в Подмосковье для нее красивый и большой дом.По словам Ильи, для него очень важно выполнить три самых главных функции мужчины – построить дом, родить сына и посадить дерево. Сын совсем скоро у Яббарова возможно и родиться, дерево когда-нибудь участник «Дома-2» и посадит, ну и дом, если мужчину в ближайшие время не выгонят за ворота Периметра, непременно сможет построить.На сегодняшний день Илья Яббаров продолжает утверждать, что считает автомобиль делом наживным, которое когда-то возможно и подарит своей возлюбленной Алене Рапунцель.Нужно сказать, что многочисленные недоброжелатели Илья Яббарова на данный момент по-прежнему практически в один голос говорят о том, что на самом деле мужчина никогда не подарит Алене Рапунцель машину, а разговоры о доме, сыне и посаженном дереве и вовсе называют «обещания пустослова».