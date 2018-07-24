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Фанаты Ольги Бузовой затравили Андрея Разина за нелестное высказывание в адрес певицы

Несколько дней назад мы писали о том, что создатель группы «Ласковый май» Андрей Резин нелестно высказался в адрес популярной на сегодняшний день артистки Ольги Бузовой. В частности, он назвал ее самой бездарной певицей всех времен и народов, и уже поплатился за это.

Многомиллионная армия поклонников теледивы тут же принялась ее защищать, обвинив мужчину в желании пропиариться на имени звезды.

Фанаты Ольги Бузовой затравили Андрея Разина за нелестное высказывание в адрес певицы

«И это сказал самый бездарный певец – ни голоса, ни слуха», «Мерзкий, низкий человек, ни капли мужского достоинства», «Андрея забыла публика, вот решил пропиариться за счет Бузовой», «Не ему судить Бузову, которая на все заработала сама!», «Оля не слушай этого старика, делай то, что делаешь, просто иди вперед, к своей цели, мечте, все будет, и все получится, мир не без добрых людей, но и не без таких критиканов, как Разин», - высказались фанаты в адрес Разина.

Они посоветовали мужчине не завидовать успеху молодой красавицы, поскольку сам когда-то был на ее месте, но не смог добиться таких же результатов и высот, как Оля.

Напомним, что Андрей Разин является продюсером-певцом, который дал более 2800 концертов и записал 123 песни. По итогам хит-парада ТАСС, в 1989 году он был признан лучшим в СССР.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:54
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