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В Сети появились пикантные снимки Марии Шараповой с отдыха

В интернет выложили фотографии, на которых запечатлена Мария Шарапова со своим бойфрендом. Снимки довольно пикантные, на них молодой человек целует ягодицы спортсменки.

В Сети появились пикантные снимки Марии Шараповой с отдыха


Мария Шарапова в настоящее время отдыхает в Италии вместе со своим бойфрендом Алексом Гилксом. Накануне в интернете появились фотографии, на которых запечатлены моменты, когда миллионер гладит ягодицы спортсменки, а затем пытается их поцеловать.

В Сети появились пикантные снимки Марии Шараповой с отдыха


Поклонники Марии Шараповой предположили, что молодой человек таким методом решил утешить спортсменку после её поражения на Уимблдоне. Также фанаты отметили, что спортсменка обладает отличной фигурой, которой можно только позавидовать.

В Сети появились пикантные снимки Марии Шараповой с отдыха


Стоит отметить, что через неделю Марии Шараповой предстоит принять участие в соревнованиях, которые пройдут в американском городе Сан-Хосе. Своё поражение на Уимблдоне спортсменка никак не комментировала.
 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 00:00
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