В Сети появились пикантные снимки Марии Шараповой с отдыха

Мария Шарапова в настоящее время отдыхает в Италии вместе со своим бойфрендом Алексом Гилксом. Накануне в интернете появились фотографии, на которых запечатлены моменты, когда миллионер гладит ягодицы спортсменки, а затем пытается их поцеловать.Поклонники Марии Шараповой предположили, что молодой человек таким методом решил утешить спортсменку после её поражения на Уимблдоне. Также фанаты отметили, что спортсменка обладает отличной фигурой, которой можно только позавидовать.Стоит отметить, что через неделю Марии Шараповой предстоит принять участие в соревнованиях, которые пройдут в американском городе Сан-Хосе. Своё поражение на Уимблдоне спортсменка никак не комментировала.