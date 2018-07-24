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Эксперт оценил резкое заявление Хейли о вражде между США и Россией

Постпред США Никки Хейли сделала резонансное заявление про невозможность дружбы между США и РФ после успешных переговоров глав государств в Хельсинки.

Эксперт оценил резкое заявление Хейли о вражде между США и Россией


Хейли в интервью с ПолитЭкспертом заявила, что никогда не будет дружбы между РФ и США, потому что это невозможно. По словам политика, Белый дом не доверяет Москве, вследствие этого не может быть речи о союзнических теплых отношениях. Хейли затронула тему первой полноформатной исторической встречи Путина и Трампа, заверив, что данная встреча в итоге должна была произойти. Она заметила, что РФ не пойдет никогда на дружбу с Вашингтоном.

Владимир Васильев - главный научный сотрудник Института США, а также Канады РАН, отметил, что в Вашингтоне сейчас идет «переваривание» всего произошедшего 16 июля в Финляндии. В рамках неопределенности и возникшей паузы появились призывы к разведке. Так в знак протеста российскому послу порекомендовали подать в отставку. По словам политолога, заявление Трампа касательно важности, а также исторического значения встречи не значит ничего для верхов государства.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:15
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