Снимок Юлии Высоцкой в прозрачных шортах удивил фанатов

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) 23 Июл 2018 в 9:15 PDT

Юлия Высоцкая со своим супругом Андреем Кончаловским постоянно путешествует по миру. На одном из последних снимков телеведущая позирует в полупрозрачных коротких шортах. Данный снимок сразу же привлёк внимание подписчиков.Фанаты заметили, что Юлия Высоцкая заметно похудела. Многие поклонники заинтересовались диетой актрисы, которая даёт столь хороший результат. Подписчики звезды предположили, что она снова начала питаться исключительно овощами и фруктами, в результате чего избавилась от лишних килограммов. За считанные минуты публикация набрала большое количество «лайков».