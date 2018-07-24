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Снимок Юлии Высоцкой в прозрачных шортах удивил фанатов

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая выложила в интернет фотографию, на которой она позирует в коротких шортах. Поклонники сравнили звезду с молодой девочкой.

Снимок Юлии Высоцкой в прозрачных шортах удивил фанатов


Юлия Высоцкая со своим супругом Андреем Кончаловским постоянно путешествует по миру. На одном из последних снимков телеведущая позирует в полупрозрачных коротких шортах. Данный снимок сразу же привлёк внимание подписчиков.

Фанаты заметили, что Юлия Высоцкая заметно похудела. Многие поклонники заинтересовались диетой актрисы, которая даёт столь хороший результат. Подписчики звезды предположили, что она снова начала питаться исключительно овощами и фруктами, в результате чего избавилась от лишних килограммов. За считанные минуты публикация набрала большое количество «лайков».
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 21:45
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