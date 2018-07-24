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Военные США научили беспилотники уничтожать друг друга

Армия США успешно испытала современные беспилотники Coyote, которые в свою очередь умеют охотиться на прочих дронов. Роботизированные охотники до конца текущего года собираются ввести в строй.

Военные США научили беспилотники уничтожать друг друга


Есть данные, что беспилотники-перехватчики запущены могут быть с разных носителей. В свою очередь разработанные устройства могут осуществлять атаки по отдельности либо в составе прочих беспилотников. Американские военные специалисты научили беспилотники осуществлять перехват и уничтожение квадрокоптеров, а также аппаратов самолетного типа. Между тем радиолокационные станции обеспечат фиксирование цели. Дроны-перехватчики атаковать смогут даже катера, некоторые земные цели. Современные беспилотники Coyote прошли уже испытания. Стоит отметить, что из 12 запущенных аппаратов только один не смог справится с поставленной задачей вследствие неполадок в двигателе.

Coyote представляет собой одноразовый беспилотный аппарат небольших размеров. Он оснащается хвостовым оперением, складным крылом. В свою очередь дрон способен пребывать в воздухе в течение получаса. При этом дальность полета составляет практически 80 км.
 
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:45
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