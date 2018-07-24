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Памела Андерсон случайно засветила обручальное кольцо с большим бриллиантом

Пятидесятиоднолетняя Памела Андерсон до сих пор дразнит общественность своим обручальным кольцом, скрывая отношения с тридцатидвухлетним футболистом Адилем Рами. Фанаты смогли рассмотреть большой бриллиант на пальце знаменитой модели.

Памела Андерсон случайно засветила обручальное кольцо с большим бриллиантом


Звезда мужских глянцевых журналов Памела Андерсон пока официально не подтверждает свой роман с футболистом из Франции Адилем Рами. Однако папарацци удается запечатлеть знаменитость во время романтических свиданий со спортсменом. Двадцать третьего июля модель застали в Западном Голливуде с Рами, где фанаты смогли на пальце Памелы рассмотреть обручальное кольцо с большим бриллиантом.

Памела Андерсон случайно засветила обручальное кольцо с большим бриллиантом


Американские репортеры проинформировали, что кольцо Cartier Panther французский футболист презентовал Андерсон накануне Чемпионата Мира–2018 по футболу.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30
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