Дмитрий Тарасов посмеялся над своими финансовыми проблемами, заявив, что купил самолет

«Хочу сказать большое спасибо жёлтым газетёнкам и недоброжелателям! Благодаря Вам, добрые люди дружненько скинули мне на карту, и я купил самолет», - написал Дмитрий.

Так, известно, что Дмитрий Тарасов выставил на продажу квартиру и большой особняк, в котором он когда-то жил вместе с теледивой, а также заложил два автомобиля и теперь не может за них расплатиться.Сам футболист всячески опровергает слухи о своем бедственном положении, и даже смеется над теми, кто в ним верит.На днях, в своем микроблоге он опубликовал снимок, на котором он сидит на трапе частного самолета и мило улыбается.Стоит отметить, что многие подписчики оценили юмор Тарасова и порекомендовали не обращать внимание на хейтеров, а также отдавать всего себя лишь футболу и своей семье.