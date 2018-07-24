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Дмитрий Тарасов посмеялся над своими финансовыми проблемами, заявив, что купил самолет

Вот уже несколько недель в Сети говорят о том, что бывший муж популярной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой имеет большие финансовые проблемы, поэтому продает практически все свое имущество.

Так, известно, что Дмитрий Тарасов выставил на продажу квартиру и большой особняк, в котором он когда-то жил вместе с теледивой, а также заложил два автомобиля и теперь не может за них расплатиться.

Дмитрий Тарасов посмеялся над своими финансовыми проблемами, заявив, что купил самолет

Сам футболист всячески опровергает слухи о своем бедственном положении, и даже смеется над теми, кто в ним верит.

На днях, в своем микроблоге он опубликовал снимок, на котором он сидит на трапе частного самолета и мило улыбается.

«Хочу сказать большое спасибо жёлтым газетёнкам и недоброжелателям! Благодаря Вам, добрые люди дружненько скинули мне на карту, и я купил самолет», - написал Дмитрий.

Стоит отметить, что многие подписчики оценили юмор Тарасова и порекомендовали не обращать внимание на хейтеров, а также отдавать всего себя лишь футболу и своей семье.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:07
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