Зрители «Дома-2» уверены, что мама Ильи Яббарова отправилась на отдых с молодым любовником

Ни для кого не является секретом, что Илья Яббаров очень любит рассуждать о тех или иных семейных ценностях. Не единожды мужчина заявлял, что ему очень важно, чтобы у него была полноценная семья.Не так давно участник даже рассказал о том, что подал на развод с первой супругой из-за ее предательства и сейчас ему приходиться страдать от того, что экс-жена не дает ему возможности общаться и видеться с единственной наследницей, которая спустя годы стала на него очень похожей.Что из слов Илья Яббарова правда, а что же на самом деле нет, очень сложно понять, так как бывшая супруга участника «Дома-2» озвучила свою «правду», которая невероятно отличается от того, что рассказывает мужчина на всю страну. Хорошо сказано: чужая семья - темный лес.Как бы то ни было, но в последнее время многочисленные телезрители «Дома-2» начали замечать, что из семейными ценностями у Ильи Яббарова не все в порядке. Временами, как оказалось, у преданных поклонников телепроекта складывается такое чувство, что мужчина просто-таки не знает, какой же должна быть нормальная и любящая друг друга семья.Несколько дней назад, в одном из выпусков «Дома-2», показали, как мама Ильи Яббарова – Людмила Михайловна общается с мамой Ольги и Алены Рапунцель – Татьяной Владимировной.Из разговора двух женщин становится понятно, что мама Ильи тоже имеет странные семейные ценности, ведь заявляет, что ничего плохого в том, что ее сын переписывался с другой женщиной в то время, когда его потенциальная супруга находится в больнице, на сохранении из-за угрозы потерять малыша, не видит.И вот, когда недоброжелатели Ильи Яббарова узнали о том, с кем мать участника «Дома-2» отправилась отдыхать на море, все стало на свои места.Подчеркнем, что Илья не единожды говорил о том, что просто мечтает отыскать очень богатую женщину, которая бы полностью содержала его и ему не приходилось бы работать. Сейчас злопыхатели Яббарова буквально в один голос заявлять, что «от осинки не рождаются апельсинки», а это значит, по словам хейтеров, что мама дала не очень хороший пример своему наследнику.