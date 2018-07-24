Google планирует выпустить первые смарт-часы Pixel Watch до конца 2018 года

Девайс позиционируется, как отличное дополнение всем устройствам, успешно работающих на базе с операционной системой Android. Помимо этого, смарт-часы будут совместимы с гаджетами от компании Apple. Снабдят новинку модулем NFC, что предполагает ее возможное использование при оплате покупок в магазинах. Так же, производитель анонсировал и поддержку большинства сотовых сетей.Работа смарт-часов Pixel Watch будет осуществляться на основе ОС Wear OS. Подробная информация о технических параметрах и внешнем виде пока не представлена общественности. Только отмечается, что одновременно с новинкой, компанией Google будет презентована модель второго поколения беспроводных наушников Pixel Buds, а так же, снабженный полноразмерным экраном, безрамочный Pixelbook.