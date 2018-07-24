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Google планирует выпустить первые смарт-часы Pixel Watch до конца 2018 года

Согласно последней информации, компанией Google начата разработка нового гаджета, назначение которого - изменить весь мир. В данном случае указывается модель первых смарт-часов, которые представит интернет-гигант, назвавший новинку - Pixel Watch.

Девайс позиционируется, как отличное дополнение всем устройствам, успешно работающих на базе с операционной системой Android. Помимо этого, смарт-часы будут совместимы с гаджетами от компании Apple. Снабдят новинку модулем NFC, что предполагает ее возможное использование при оплате покупок в магазинах. Так же, производитель анонсировал и поддержку большинства сотовых сетей.
Google планирует выпустить первые смарт-часы Pixel Watch до конца 2018 года


Работа смарт-часов Pixel Watch будет осуществляться на основе ОС Wear OS. Подробная информация о технических параметрах и внешнем виде пока не представлена общественности. Только отмечается, что одновременно с новинкой, компанией Google будет презентована модель второго поколения беспроводных наушников Pixel Buds, а так же, снабженный полноразмерным экраном, безрамочный Pixelbook.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:30
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