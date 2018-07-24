В Канаде создали пиво из марихуаны

Учеными лаборатории в Онтарио создан был новый вид алкогольного напитка. Стоит отметить, что их пиво специалисты варят из марихуаны. Специалистами отмечается, что технология сама по себе не является новшеством, но акцент на ней был сделан впервые. The Guardian сообщил о данной разработке. Исследователями отмечается, что в Канаде, а также прочих государствах большинство конопляного пива, реализуемого в магазинах, варится из ячменя. При этом в него добавляется масло марихуаны. Канадскими разработчиками отмечается, что их пиво производят другим способом. Ими напиток варится из стеблей, а также корней марихуаны.По словам канадцев, их напиток является безалкогольным и безглютеновым. Производители свой продукт планирруют вывести на мировой рынок. Разработчиками отмечается, что пиво, сделанное из марихуаны, а также само наркотическое вещество, являются вредными. Вследствие этого такой продукт не следует употреблять очень часто, а также в больших количествах.