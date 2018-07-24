Иван Барзиков рассказал, что может стать новым героем «Холостяка»

В комментариях пользователи разделились на три фронта – одни писали, что взяться за это можно, и даже нужно, так как это великолепный шанс получить новый опыт на телевидении и преумножить свое мастерство по общению с девушками.С другой стороны фолловеры написали, что это – плохое решение, так как далеко не все зрители нового сезона «Холостяк» на иных телеканалах, а уж тем более на ТВ другой страны, знакомы с поведением Ивана, поэтому банально не поймут его «хабальского» поведения.Но основная часть читателей и интернет-пользователей сошлись на мнении, что экс-участник «Дома-2» попросту запустил фейковый слух о том, что он якобы кому-то интересен как герой проекта «Холостяк». На самом деле, как считают большинство критикующих, парень попросту захотел напомнить о своем существовании, чтобы «хайпануть» хоть на какой-то теме. Ни на один из комментариев Барзиков не ответил.