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Иван Барзиков рассказал, что может стать новым героем «Холостяка»

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Иван Барзиков на своей странице в микроблоге Instagram опубликовал новость о том, что на него вышли представители шоу «Холостяк» и предложили стать главной звездной грядущего сезона. Однако парень уточнил, что приглашение он получил с украинского телевидения, а не с российского, поэтому обратился к подписчикам за советом.

В комментариях пользователи разделились на три фронта – одни писали, что взяться за это можно, и даже нужно, так как это великолепный шанс получить новый опыт на телевидении и преумножить свое мастерство по общению с девушками.

Иван Барзиков рассказал, что может стать новым героем «Холостяка»

С другой стороны фолловеры написали, что это – плохое решение, так как далеко не все зрители нового сезона «Холостяк» на иных телеканалах, а уж тем более на ТВ другой страны, знакомы с поведением Ивана, поэтому банально не поймут его «хабальского» поведения.

Но основная часть читателей и интернет-пользователей сошлись на мнении, что экс-участник «Дома-2» попросту запустил фейковый слух о том, что он якобы кому-то интересен как герой проекта «Холостяк». На самом деле, как считают большинство критикующих, парень попросту захотел напомнить о своем существовании, чтобы «хайпануть» хоть на какой-то теме. Ни на один из комментариев Барзиков не ответил.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:43
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