Илон Маск намерен организовать выпуск смартфона Tesla

Так же эксперты отмечают, скорее всего, судьба смартфона обречет его на провал. Достаточно вспомнить трудности, которые сопровождали разработку последней модели автомобиля Model 3. Есть определенная уверенность, что компания до сих пор убыточна и уверенно продолжает идти в минус. Не обходится здесь без заявлений конкурентов, относительно машин Илона Маска, которые не соответствуют заявленному качеству, даже при условии сохранения экологи, так как уже были случаи аварий с их участием.Но в Tesla уверенно продолжается разработка смартфона. Согласно имеющейся информации, иметь он будет и «монобровь», ставшей определенным трендом последнего времени. Задняя панель содержит логотип компании, камеры расположили в верхнем углу, хотя точное их число не указывается. Как такового, отверстия для сканера отпечатков пальцев нет. Нижняя часть задней панели имеет горизонтальное отверстие, скорее всего, это динамик. Разрешение экрана размещается на 6-ти дюймах. Информации о дате выпуска смартфона, как официальной, так и от экспертов, нет.