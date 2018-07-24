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Светлана Лобода в новом клипе поцеловалась с женой банкира

В начале августа в рамках YouTube появится новый видеоклип Светланы Лободы на песню «Superstar», в котором певица поцеловалась с супругой банкира Артёма Козового.

Светлана Лобода в новом клипе поцеловалась с женой банкира


Знаменитая украинская исполнительница песен Светлана Лобода в новом видеоклипе не постеснялась поцеловаться с женой банкира Артёма Козового. Юлия, являясь фанаткой творчества певицы, была счастлива принять участие в съёмках клипа знаменитости. Женщина самостоятельно выразила желание стать частью этого процесса. Новый видеоролик Лободы появится в начале августа на платформе YouTube. По сюжету клипа Светлана будет одна бродить по морскому берегу, пока не увидит прекрасную незнакомку, после чего одарит её своим поцелуем.

Светлана Лобода в новом клипе поцеловалась с женой банкира


Стоит напомнить, что Юлия Козовая, владетельница престижного ресторана, расположенного на Николиной горе, при этом является мамой троих детей. Некоторые фанаты Лободы, комментируя съёмки видеоклипа на песню «Superstar» заявили, что поведение певицы аморальное. Но большая часть поклонников не увидели в безобидном поцелуе совсем ничего провокационного.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:15
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