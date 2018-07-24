Ани Лорак раскрыла секрет прогулок по улице

Украинская исполнительница песен Ани Лорак раскрыла свой секрет тайных прогулок по городским улицам. Для того чтобы не узнали певицу, она использует головные уборы, солнцезащитные очки и парики. Но иногда даже с этими аксессуарами ей не удается спрятаться от фанатов. По словам знаменитости, в последнее время, мест, где бы ее ни знали, становиться все меньше, потому что соотечественники бывают практически на всех курортах и странах.Исполнительница песен объяснила, что где бы она не находилась, старается себя программировать лишь на комфорт. Но самым лучшим и комфортным местом для знаменитости остается только ее дом.