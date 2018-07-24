Ресторан Ольги Бузовой полюбился иностранцам

«Я была уверена, что ресторан Ольги Бузовой будет иметь популярность! Вы только посмотрите на эти цены! Таких в Москве нигде не найдешь!», «Олечка, рада за тебя и твое заведение! Ты умничка! Мы тебя любим!!!», «Оль, все, к чему притрагивается твоя рука не может не стать популярным! Ты большая молодец! Мы гордимся тобой!», - пишут преданные фанаты Ольги Бузовой в Сети.

Ни для кого не является секретом, что примерно два месяца назад известнейшая поющая телеведущая России открыла на Цветном бульваре свой первый ресторан, который получил название «BUZfood».Многие преданные поклонники Ольги Бузовой до сих пор уверены, что время открытия заведения общепита было выбрано знаменитостью не просто так, ведь буквально через месяц в России прошел Чемпионат мира по футболу. А это значит, что Москву буквально заполонили толпы болельщиков из различных стран.Несколько часов назад Ольга Бузова порадовалась тому, что ее ресторан по достоинству оценили жители Франции и Хорватии, прилетевшие в столицу Российской Федерации, чтобы посетить все футбольные матчи Мундиаля, и уж точно финальный матч Чемпионата мира 2018, в котором встретились их родные футбольные команды.Нужно сказать, что несмотря на то, что Чемпионат Мира 2018 закончился еще на прошлой неделе, многие жители Франции и Хорватии не стремятся побыстрее покинуть Россию, поэтому с удовольствием проводят время в Москве, наслаждаясь не только гостеприимством жителей Российской Федерации, но и красотой столицы.Как стало известно, Ольга Бузова почти каждый день посещает свой ресторан. По словам знаменитости, она была очень удивлена, увидев, что ее заведение общепита становится международным за счет того, что его посещает настолько много иностранных жителей.Поющая телеведущая даже призналась, что не ожидала того, что ее ресторан станет настолько популярным, особенно среди туристов, ведь на сегодняшний день почти каждый из них уже несколько раз посетил данное заведение. Ольга Бузова рассказала, что иностранцы хвалят не только ее кухню, но и цены, которые называют весьма приемлемыми для российской столицы.