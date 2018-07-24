Китайского "убийцу" Hyundai Creta выпустят в конце 2018 года

Новая версия кроссовера Venucia T60 построена на базе Nissan Juke и Nissan Kicks. Габариты авто составляют 4412X1820X1679 мм, колёсной базы - 2 640 мм. Паркетник за клиентов на рынке поборется с корейской версией Hyundai Creta. Интерьер новинки отличается парящим тачскрином современного мультимедийного центра, обширной центральной консолью, электронной панелью управления. Внешнее оформление версии Venucia T60 напоминает дизайн авто Nissan Kicks. В подкапотном пространстве новой версии Venucia T60 устанавливается 1,6-литровый мотор HR16 на 126 л.с. В действие двигатель приводится 5-скоростной МКПП, вариатором CVT, передним приводом.Новая модель комплектуется круиз-контролем, панорамным удобным верхом с люком, климат-контролем, кнопочным зажиганием, электронным стояночным тормозом. Кузов нового авто получит двухцветную окраску. Бренд Venucia создали Nissan и Dongfeng 8 лет назад. Под этой маркой выпускали переработанные авто Nissan, которые ориентированы на потребителей КНР.