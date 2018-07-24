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Судный день близок: приложение Google Translate предсказывает апокалипсис

Популярное приложение Google Translate предсказало апокалипсис. Данные зловещие предсказания случайно выявил один из пользователей.

Судный день близок: приложение Google Translate предсказывает апокалипсис


В свою очередь учёные удивились находчивости пользователей известного приложения по переводу текстов. Как было сообщено, Google Translate предсказывает апокалипсис в случае ввода определённого набора букв. Имеются данные, что если в поле переводчика девятнадцатикратно ввести dog, а потом потребовать перевести на язык маори данный набор слов, интернет-приложением будет цитироваться отрывок из Священного писания, гласящий про то, что уже близок судный день. Приложение цитирует Библию, сообщая о преждевременном апокалипсисе.

Пользователи рассказали, как от переводчика можно получить упоминание касательно «предсказания». В данном случае следует набрать больше двадцати пяти раз буквосочетание ag. Согласно предположению многих экспертов, находчивые юзеры приняли решение разыграть неопытных интернет-пользователей, не владеющих навыками работы с персональными компьютерами.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 22:30
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