Судный день близок: приложение Google Translate предсказывает апокалипсис

В свою очередь учёные удивились находчивости пользователей известного приложения по переводу текстов. Как было сообщено, Google Translate предсказывает апокалипсис в случае ввода определённого набора букв. Имеются данные, что если в поле переводчика девятнадцатикратно ввести dog, а потом потребовать перевести на язык маори данный набор слов, интернет-приложением будет цитироваться отрывок из Священного писания, гласящий про то, что уже близок судный день. Приложение цитирует Библию, сообщая о преждевременном апокалипсисе.Пользователи рассказали, как от переводчика можно получить упоминание касательно «предсказания». В данном случае следует набрать больше двадцати пяти раз буквосочетание ag. Согласно предположению многих экспертов, находчивые юзеры приняли решение разыграть неопытных интернет-пользователей, не владеющих навыками работы с персональными компьютерами.