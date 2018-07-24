Сергей Шнуров променял Матильду на «лысую из Brazzers»

Шнуров променял свою экс-жену Матильду на Ксению Никифорову. Девушке существование законного мужа не мешает отдыхать со знаменитым музыкантом. Певец после развода с Матильдой ведет себя, как дама. Певец публикует свои стихотворения о разорванном сердце, фото, на которых он продолжает жить, не оглядываясь на прошлое, при этом его бывшая супруга, как мужчина, молчит и воздерживается от комментариев ситуации. Шнуров в последнее время решил доказать общественности, что он нарасхват у девушек, выкладывая много фото в Сетях, на которых он запечатлен с различными женщинами.Одной из них стала Ксения Никифорова. Девушка без тени сомнения сфотографировалась на руках у Шнура. Многие интернет-пользователи прозвали Ксению «лысой из Brazzers», при этом комментируя слишком откровенные снимки в Instagram Никифоровой.