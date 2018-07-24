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Сергей Шнуров променял Матильду на «лысую из Brazzers»

После развода лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров начал расхваливать себя перед дамами.

Сергей Шнуров променял Матильду на «лысую из Brazzers»


Шнуров променял свою экс-жену Матильду на Ксению Никифорову. Девушке существование законного мужа не мешает отдыхать со знаменитым музыкантом. Певец после развода с Матильдой ведет себя, как дама. Певец публикует свои стихотворения о разорванном сердце, фото, на которых он продолжает жить, не оглядываясь на прошлое, при этом его бывшая супруга, как мужчина, молчит и воздерживается от комментариев ситуации. Шнуров в последнее время решил доказать общественности, что он нарасхват у девушек, выкладывая много фото в Сетях, на которых он запечатлен с различными женщинами.

Сергей Шнуров променял Матильду на «лысую из Brazzers»


Одной из них стала Ксения Никифорова. Девушка без тени сомнения сфотографировалась на руках у Шнура. Многие интернет-пользователи прозвали Ксению «лысой из Brazzers», при этом комментируя слишком откровенные снимки в Instagram Никифоровой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:45
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