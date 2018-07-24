Эммануил Виторган и Ирина Млодик не прибегали к услугам суррогатной матери

Родственники и близкие друзья 78-летнего Эммануила Виторгана и 56-летней Ирины Млодик не сомневались, что у них получиться родить здорового ребёнка. Однако многие были уверены в том, что пара обратится за помощью к суррогатной матери, именно так поступают другие звёзды российского шоубизнеса.Какое-то время доктора запрещали Ирине Млодик беременеть, но потом запрет был снят, тогда пара решила не затягивать с рождением совместного ребёнка, благодаря чему родилась девочка Этель.Эммануил Виторган не перестаёт радоваться появлению на свет малышки. По словам артиста, им даже ничего не пришлось покупать, потому что всё необходимое для ребёнка подарили друзья и родственники. Семейная пара порадовала и многочисленных поклонников, которые продолжают лестно отзываться о появлении на свет малышки.