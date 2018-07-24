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Глюкоза рассказала о своих нательных рисунках

По словам Глюкозы, тату для звезд является напоминанием о каком-либо важном событии.

Глюкоза рассказала о своих нательных рисунках


Глюкоза в новом посте рассказала о своих нательных рисунках. На одном ребре ее ладони нарисована звездочка, на другом сердечко. Для певицы они служат как украшение. Просто в двадцать семь лет артистка не могла справиться со своим желанием сделать татуировку. Однако у исполнительницы песен есть еще одно тату – «пироженка на ягодице». Глюкоза является сильной сладкоежкой. С самого начала певица хотела сделать нательный рисунок в виде этого лакомства, но перечеркнутым, потому что сахар очень вреден для здоровья. Но когда тату было завершено, звезда не захотела его перечеркивать, а оставила как есть.

Глюкоза рассказала о своих нательных рисунках


Глюкоза до сих пор кушает сладкое, однако для себя решила, что татуировок больше делать не будет. В завершение поста исполнительница песен написала, что хочет увидеть нательные рисунки своих подписчиков.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:15
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