Глюкоза рассказала о своих нательных рисунках

Глюкоза в новом посте рассказала о своих нательных рисунках. На одном ребре ее ладони нарисована звездочка, на другом сердечко. Для певицы они служат как украшение. Просто в двадцать семь лет артистка не могла справиться со своим желанием сделать татуировку. Однако у исполнительницы песен есть еще одно тату – «пироженка на ягодице». Глюкоза является сильной сладкоежкой. С самого начала певица хотела сделать нательный рисунок в виде этого лакомства, но перечеркнутым, потому что сахар очень вреден для здоровья. Но когда тату было завершено, звезда не захотела его перечеркивать, а оставила как есть.Глюкоза до сих пор кушает сладкое, однако для себя решила, что татуировок больше делать не будет. В завершение поста исполнительница песен написала, что хочет увидеть нательные рисунки своих подписчиков.