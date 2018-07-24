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Найден способ убрать снимки голых девушек из Сети

Бразильские технические эксперты отыскали новый способ, который помогает убрать из Сети снимки многочисленных голых девушек.

Найден способ убрать снимки голых девушек из Сети


Издание The Register предоставило статью про новый метод цензурирования контента, где в интернете специально обученный алгоритм отыскивает в интернете фото с обнажёнными женщинами, а также к голым телам добавляет купальники. В свою очередь нейросеть при помощи нескольких тысяч изображений смогли научить определять разницу между раздетыми женщинами/девушками в купальниках. Соавтор данного проекта Родриго Баррос рассказал касательно того, что система, которая была ими разработана, нуждается в ряде различных доработок, обладая недостаточной устойчивостью непосредственно для повсеместного использования.

Этот алгоритм может наоборот исполнять свои обязанности, лишая девушек и женщин в купальниках их одеяний. Баррос отмечает, что учёные не стремились в данном случае к технологии, которая позволяет обнажать девушек на фото, поэтому в этом аспекте их нейросеть не будет использоваться.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
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