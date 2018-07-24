Найден способ убрать снимки голых девушек из Сети

Издание The Register предоставило статью про новый метод цензурирования контента, где в интернете специально обученный алгоритм отыскивает в интернете фото с обнажёнными женщинами, а также к голым телам добавляет купальники. В свою очередь нейросеть при помощи нескольких тысяч изображений смогли научить определять разницу между раздетыми женщинами/девушками в купальниках. Соавтор данного проекта Родриго Баррос рассказал касательно того, что система, которая была ими разработана, нуждается в ряде различных доработок, обладая недостаточной устойчивостью непосредственно для повсеместного использования.Этот алгоритм может наоборот исполнять свои обязанности, лишая девушек и женщин в купальниках их одеяний. Баррос отмечает, что учёные не стремились в данном случае к технологии, которая позволяет обнажать девушек на фото, поэтому в этом аспекте их нейросеть не будет использоваться.