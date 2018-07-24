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«Попа бегемота»: В Интернете считают, что «Русская Кардашьян» перестаралась с формами

Преданные поклонники российской модели, получившей звание «Русская Ким Кардашьян» благодаря своим пышным формам – Анастасии Квитко, высмеяли девушку за ее слишком пышное «мягкое место».

В Интернете многочисленные фанаты Анастасии Квитко, более известной как «Русская Кардашьян», в пух и прах раскритиковали ее формы. Множество подписчиков девушки начали весьма активно обсуждать «мягкое место» модели в социальной сети Инстаграм, где несколько часов назад появилась свежая фотография.

«Попа бегемота»: В Интернете считают, что «Русская Кардашьян» перестаралась с формами

Считанные часы назад Анастасия Квитко опубликовала в личном микроблоге свежий снимок, который и стал предметом для обсуждений. Дело в том, что на фото модель запечатлена задом к фотографу. На фотографии знаменитость в очередной раз продемонстрировала свою довольно массивную попу, которую облачила в обтягивающее белье нежно-голубого цвета.

Нужно сказать, что некоторые преданные поклонники «Русской Ким Кардашьян» высказали недоумение, задав модели вопрос, где она покупает свою одежду, ведь, по словам фанатов, при такой хорошей талии, стройных ногах и выразительной груди пятая точка смотрится, как «попа бегемота».

Несмотря на огромнейшее количество комплиментов в сторону Анастасии Квитко, в которых фолловеры то и дело восхищаются пикантными формами модели, многие пользователи социальной сети отметили, что подобная фигура может привлечь не каждого мужчину. По словам некоторых пользователей Сети, мало кто из мужчин согласится жить с ненастоящей куклой, которую сделали руки профессионального пластического хирурга.

«Попа бегемота»: В Интернете считают, что «Русская Кардашьян» перестаралась с формами

В довершении всего, один из подписчиков Анастасии и вовсе решил поинтересоваться у модели, как она спит с такой попой, ведь если модель захочет уснуть на спине, то ее голова явно будет находиться выше самого таза.

«Как вообще можно жить с таким телом? Эта грудь, эта попа…фуу..противно даже смотреть! Не каждый мужчина согласиться принимать такую девушку! Сейчас все за естественную красоту!», «А мне нравятся формы Анастасии! Очень красивая девушка!», «Анастасия, а вы сами покупаете одежду или вам шьют ее под заказ? А то с такими формами, как у вас, я сомневаюсь, что довольно легко подобрать вещь, которая будет не только идеально на вас садиться, но и будет выглядеть красиво и настолько эффектно!», - продолжают писать в Сети о новом снимке «Русской Ким Кардашьян».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:48
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