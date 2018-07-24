«Попа бегемота»: В Интернете считают, что «Русская Кардашьян» перестаралась с формами

«Как вообще можно жить с таким телом? Эта грудь, эта попа…фуу..противно даже смотреть! Не каждый мужчина согласиться принимать такую девушку! Сейчас все за естественную красоту!», «А мне нравятся формы Анастасии! Очень красивая девушка!», «Анастасия, а вы сами покупаете одежду или вам шьют ее под заказ? А то с такими формами, как у вас, я сомневаюсь, что довольно легко подобрать вещь, которая будет не только идеально на вас садиться, но и будет выглядеть красиво и настолько эффектно!», - продолжают писать в Сети о новом снимке «Русской Ким Кардашьян».



В Интернете многочисленные фанаты Анастасии Квитко, более известной как «Русская Кардашьян», в пух и прах раскритиковали ее формы. Множество подписчиков девушки начали весьма активно обсуждать «мягкое место» модели в социальной сети Инстаграм, где несколько часов назад появилась свежая фотография.Считанные часы назад Анастасия Квитко опубликовала в личном микроблоге свежий снимок, который и стал предметом для обсуждений. Дело в том, что на фото модель запечатлена задом к фотографу. На фотографии знаменитость в очередной раз продемонстрировала свою довольно массивную попу, которую облачила в обтягивающее белье нежно-голубого цвета.Нужно сказать, что некоторые преданные поклонники «Русской Ким Кардашьян» высказали недоумение, задав модели вопрос, где она покупает свою одежду, ведь, по словам фанатов, при такой хорошей талии, стройных ногах и выразительной груди пятая точка смотрится, как «попа бегемота».Несмотря на огромнейшее количество комплиментов в сторону Анастасии Квитко, в которых фолловеры то и дело восхищаются пикантными формами модели, многие пользователи социальной сети отметили, что подобная фигура может привлечь не каждого мужчину. По словам некоторых пользователей Сети, мало кто из мужчин согласится жить с ненастоящей куклой, которую сделали руки профессионального пластического хирурга.В довершении всего, один из подписчиков Анастасии и вовсе решил поинтересоваться у модели, как она спит с такой попой, ведь если модель захочет уснуть на спине, то ее голова явно будет находиться выше самого таза.