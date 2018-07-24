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Поклонники раскритиковали Наташу Королеву после неудачной фотосессии

Наташу Королёву раскритиковали поклонники из-за недавно выложенных в сеть фотографий. Фанаты сравнили певицу с бабушкой, советуя ей внимательней подходить к косметике и выбору одежды.

Поклонники раскритиковали Наташу Королеву после неудачной фотосессии


Наташа Королёва не стесняется демонстрировать снимки в смелых нарядах, на этот раз певица согласилась на профессиональную фотосессию от Dolce & Gabbana. В рамках фотосессии певице пришлось позировать перед камерой, сидя на мотоцикле, однако внимание привлекло не транспортное средство, а внешний вид Наташи Королёвой.

Подписчики в комментариях сравнили артистку не самыми красивыми личностями. Фанаты рекомендовали Наташе Королёвой сменить гардероб и макияж, иначе её и дальше будут сравнивать с бабушками. Однако нашлись и те, кому понравился образ певицы, они похвалили её наряд и стройную фигуру. Сама певица предпочла не реагировать на комментарии подписчиков.

Поклонники раскритиковали Наташу Королеву после неудачной фотосессии
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:50
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