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Дженнифер Энистон разочаровала дряблым телом и жировыми складками

Сорокадевятилетняя Дженнифер Энистон позволяет себе надевать короткие наряды. Однако недавно фанаты были разочарованы внешностью актрисы, которая в последнее время набрала лишний вес.

Дженнифер Энистон разочаровала дряблым телом и жировыми складками


Голливудскую актрису Дженнифер Энистон удалось сфотографировать папарацци во время отдыха в Портофино. Телезвезда в синем мини-бикини приняла решение понежиться на солнце, где ее смогли запечатлеть журналисты. Снимки попали в социальную сеть и возмутили фанатов. Поклонники заявили, что Энистон находится в ужасной физической форме. Многие подписчики посчитали, что артистку сглазила Анджелина Джоли, так как Дженнифер сейчас не может похвастаться стальным прессом и подтянутым телом.

Дженнифер Энистон разочаровала дряблым телом и жировыми складками


На публикациях интернет-пользователи заметили у актрисы дряблую кожу и жировые складки. При этом некоторые заявили, что знаменитость поправилась. Стоит напомнить, что Дженнифер Энистон проводит различные тренировки, занимается йогой, при этом предпочитает исключительно правильный рацион питания.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:40
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