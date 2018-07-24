Дженнифер Энистон разочаровала дряблым телом и жировыми складками

Голливудскую актрису Дженнифер Энистон удалось сфотографировать папарацци во время отдыха в Портофино. Телезвезда в синем мини-бикини приняла решение понежиться на солнце, где ее смогли запечатлеть журналисты. Снимки попали в социальную сеть и возмутили фанатов. Поклонники заявили, что Энистон находится в ужасной физической форме. Многие подписчики посчитали, что артистку сглазила Анджелина Джоли, так как Дженнифер сейчас не может похвастаться стальным прессом и подтянутым телом.На публикациях интернет-пользователи заметили у актрисы дряблую кожу и жировые складки. При этом некоторые заявили, что знаменитость поправилась. Стоит напомнить, что Дженнифер Энистон проводит различные тренировки, занимается йогой, при этом предпочитает исключительно правильный рацион питания.