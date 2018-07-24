Беременная Анна Хилькевич призналась, что ей снится незнакомый мужчина

Известная отечественная актриса Анна Хилькевич, которая в настоящее время беременна, решила рассказать, что ей снится. Артистка поведала, что сначала она спросила у дочки Ариши, что ей ночью снилось, на что она ответила - кошечки и собачки. Потом девочка поинтересовалась у своей матери о ее снах. Но Хилькевич не смогла дать дочери ответ, потому что 3 ночи подряд артистке снится незнакомый мужчина – это ее акушер-гинеколог. В конце поста Анна поинтересоваться у фанатов, что это может значить.Подписчики начали выдвигать свои предположения. Некоторые писали, что к очень скорым родам. Другие же думают, что к дождю. Некоторые фанаты даже интересовались, кого ждет актриса мальчика или девочку. Но вопрос Хилькевич остался без ответа.