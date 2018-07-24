Ученые использовали прямой синтез для разработки материалов-нитридов

Сами из себя, нитриды представляют соединения азота с менее электроотрицательными элементами. Сейчас они используются при производстве составов сверхпрочных материалов, а так же электронных приборов. Для повышения эффективности нитридов, предложено использование повышенного содержания азота. Но способ до сих пор не реализован учеными, так как получаются слишком высокие энергетичные связи.Физики Национального исследовательского технологического университета МИСиС, совместно с университетами Байрота и Мюнстера, а так же Чикагским университетом, нашли способ по изменению содержание азота, как вещества переходного металла в земных условиях, который поместили в алмазную наковальню, используя сверхвысокое давление, а затем применили прямой синтез.Как рассказал Игорь Абрикосов из МИСиС, данный метод самый перспективный для создания новых материалов с фантастическими возможностями. Есть и примеры, представленные искусственными алмазами, кубическим нитридом Бора, только все это из природной формы. Преследовалась идея создания невозможных в природе материалов, которую удалось достичь появлением ноу-хау. Нитридом рения показаны свойства низкой сжимаемости, имеет он и высокие механические характеристики, а так же свойство сверхтвердости. Данные факты важны, к примеру, для повышения качества режущих инструментов.