Сестра Ольги Бузовой сняла эротический видеоролик

«Волшебное видео. Мне кажется этот ролик мог бы быть хорошей рекламой парфюма, например? А вам?», - подписала свою видеозапись Анна Бузова.

«Анна, ты такая красивая! Намного краше своей старшей сестры!», «В каждой девушке должна быть загадка, в ты и твоя сестра этого никак не могут понять!!!», «Невероятно красивое видео! Я прям не могу оторваться! Ваши с Олей родители хорошо постарались воспитав таких хороших и красивых дочерей!», «Анна, с таким видеороликом и вами можно что угодно продать!!!», «Что младшая, что старшая! И куда вообще ваш отец смотрит то? Давно пора вам провести воспитательную беседу!», - продолжают писать в Сети под видеороликом Анны Бузовой.

Публикация от Анна Бузова (@annabuzova) 20 Июл 2018 в 1:59 PDT

Родная сестра Ольги Бузовой несколько часов назад опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый видеоролик, который многие фолловеры назвали «откровенным». По словам Анны, данное видео могло бы стать хорошей рекламой чего-нибудь, только вот чего, девушка пока не решила.Стоит подчеркнуть, что Анна пока хоть и не запела, но по словам ее преданных поклонников, вовсю старается подражать своей сестре, поэтому и время от времени повторяет горячие фотосессии поющей родственницы.Нужно сказать, что пользователи Сети довольно разнообразно отреагировали на видеоролик Анны Бузовой. Некоторые заявили, что видео им очень понравилось, а кое-кто стал обвинять длинноволосую красавицу в плагиате и очередной попытке скопировать свою старшую родственницу.Как бы то ни было, но большинство фолловеров все-таки были благосклонны к Анне, поэтому принялись вовсю засыпать ее огромнейшим количеством приятных слов и комплиментов.Отметим, что поющая телеведущая никогда не стеснялась и не отказывалась принимать участие в фотосессиях, которые имеют откровенный характер. Ольги Бузова умело умеет подобрать позу, которая подчеркивает все ее достоинства фигуры.Тем не менее, если хорошо просмотреть личные микроблоги Ольги и Анны, то очень тяжело понять, кто на самом деле копирует то или иное поведение: телеведущая прославленного реалити-шоу«Дом-2» или же ее родственница.