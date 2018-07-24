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Сестра Ольги Бузовой сняла эротический видеоролик

Младшая сестра прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой – Анна решила пойти по стопам своей родственницы.

Родная сестра Ольги Бузовой несколько часов назад опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый видеоролик, который многие фолловеры назвали «откровенным». По словам Анны, данное видео могло бы стать хорошей рекламой чего-нибудь, только вот чего, девушка пока не решила.

Сестра Ольги Бузовой сняла эротический видеоролик

«Волшебное видео. Мне кажется этот ролик мог бы быть хорошей рекламой парфюма, например? А вам?», - подписала свою видеозапись Анна Бузова.


Стоит подчеркнуть, что Анна пока хоть и не запела, но по словам ее преданных поклонников, вовсю старается подражать своей сестре, поэтому и время от времени повторяет горячие фотосессии поющей родственницы.

Нужно сказать, что пользователи Сети довольно разнообразно отреагировали на видеоролик Анны Бузовой. Некоторые заявили, что видео им очень понравилось, а кое-кто стал обвинять длинноволосую красавицу в плагиате и очередной попытке скопировать свою старшую родственницу.

Сестра Ольги Бузовой сняла эротический видеоролик

Как бы то ни было, но большинство фолловеров все-таки были благосклонны к Анне, поэтому принялись вовсю засыпать ее огромнейшим количеством приятных слов и комплиментов.

«Анна, ты такая красивая! Намного краше своей старшей сестры!», «В каждой девушке должна быть загадка, в ты и твоя сестра этого никак не могут понять!!!», «Невероятно красивое видео! Я прям не могу оторваться! Ваши с Олей родители хорошо постарались воспитав таких хороших и красивых дочерей!», «Анна, с таким видеороликом и вами можно что угодно продать!!!», «Что младшая, что старшая! И куда вообще ваш отец смотрит то? Давно пора вам провести воспитательную беседу!», - продолжают писать в Сети под видеороликом Анны Бузовой.

Отметим, что поющая телеведущая никогда не стеснялась и не отказывалась принимать участие в фотосессиях, которые имеют откровенный характер. Ольги Бузова умело умеет подобрать позу, которая подчеркивает все ее достоинства фигуры.

Сестра Ольги Бузовой сняла эротический видеоролик

Тем не менее, если хорошо просмотреть личные микроблоги Ольги и Анны, то очень тяжело понять, кто на самом деле копирует то или иное поведение: телеведущая прославленного реалити-шоу«Дом-2» или же ее родственница.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:11
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