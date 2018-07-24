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У Кайли Дженнер и Дональда Трампа поклонники нашли нечто общее

Кайли Дженнер приняла участие в фотосессии для обложки экономического издания Forbes. После этого поклонники начали сравнивать звезду с американским лидером Дональдом Трампом.

У Кайли Дженнер и Дональда Трампа поклонники нашли нечто общее


Фанаты стали утверждать, что двадцатилетняя Кайли Дженнер и семидесятидвухлетний Дональд Трамп родились в семье миллионеров. Кроме этого, в настоящее время они самые влиятельные люди в своей стране, при этом Дженнер и Трамп всемирно известны. Кайли, является частью семьи Кардашьян. Дональд родился в богатой чете агента по недвижимости и застройщика, вследствие чего получил известную фамилию.

У Кайли Дженнер и Дональда Трампа поклонники нашли нечто общее


Не так давно Дженнер, как и лидер США, столкнулась со скептицизмом касательно того, действительно ли девушка сама заработала миллиард долларов. Интернет-пользователи утверждают, что Дженнер и Трамп являются успешными людьми из-за среды обитания и своих семей, а не по личной заслуге.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:10
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