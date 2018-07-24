Джонни Дэпп может сыграть в биографическом фильме роль миллиардера Мэтью Меллона

Джонни Дэпп поведал, что если его пригласят на роль успешного бизнесмена, он даст свое согласие. По словам знакомых Мэтью Меллона, он всегда хотел, чтобы сняли фильм, который расскажет о его жизни. Однако другие утверждают, что миллиардер не желал, чтобы о его истории узнали массы людей. Меллон в 21 год унаследовал состояние в сумме 25 миллионов долларов, из которых 2 миллиона Мэтью вложил в крипто-валюту XRP на базе Ripple, при помощи которого можно осуществлять расчеты в течение 3-4 секунд.Мэтью Мэллон ушел из жизни весной 2018 году в 54 года. Официальной причиной смерти успешного бизнесмена названо употребление галлюциногенов.