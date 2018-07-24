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Госдума обсудит дополнительные меры контроля за расценками на бензин

Комитет Государственной Думы Российской Федерации по энергетике собирается текущей осенью начать обсуждение с потребителями и нефтетрейдерами, о введении дополнительных мер, которые будут регулировать расценки на топливо в Российской Федерации.

Госдума обсудит дополнительные меры контроля за расценками на бензин


С журналистами данной информацией поделился Павел Завальный, являющийся главой профильного комитета. Парламентарием сообщается, что за май месяц и начало июня текущего года розничные расценки на бензин перешли 41-43 руб за литр. Власти договорились с ведущими нефтетрейдерами касательно заморозки цен. При этом правительство уменьшило акцизные сборы на бензин, а также дизельное топливо. Правительству к концу года позволили увеличить до 90% экспортные пошлины на нефтепродукты. По словам Завального пока отсутствуют данные про эффективность принятых мер. Уже в октябре текущего года организуют круглый стол при участии регулятора и нефтяных компаний.

В рамках данного собрания поднимут вопросы касательно дополнительных мер, за счёт которых цена на бензин в итоге не поднимется выше инфляции.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:00
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