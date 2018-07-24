В Сети появился первый тизер реалити-шоу «Замуж за Бузову»

«Я хочу мужской ласки, заботы, внимания. Я хочу безумства, хочу огня, хочу страсти. Что проверяет людей? Деньги и слава. Вот эти два фактора будут в проекте. Когда человека ставят перед выбором, это многое показывает», - говорит поющая телеведущая.

«Мне кажется, что если я на этом шоу не встречу мужчину, то я никогда не выйду замуж», - заявляет Ольга в первом тизере.

Ни для кого не является секретом, что за личной жизнь популярной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающей исполнительницы Ольги Бузовой следит буквально вся Россия. Прямо-таки на глазах у нескольких миллионов преданных поклонников разведенная брюнетка вмиг превратилась в не только сильную, но и независимую девушку и артистку.На сегодняшний день карьера знаменитости взлетела вверх. Ольга продолжает покорять новые вершины, однако личную жизнь по-прежнему так и не устроила. Вероятней всего, что Бузова решила, что уже пришло время разобраться с единственной сферой, в которой ей пока не посчастливилось испытать удачу.Совсем скоро официально стартует телешоу «Замуж за Бузову». Несколько часов назад в Сети уже появился первых долгожданный и желанный тизер будущей премьеры. На кадрах видеоролика Ольга Бузова объясняет, почему решила попытать свою удачу встретить любовь на новом реалити-шоу.За сердце знаменитости будет бороться 15 претендентов. Притом компания собралась весьма разномастная, ведь потенциальные мужчины Бузовой различаются не только по возрасту, но и по уровню своих доходов. Среди претендентов на сердце Ольги оказался и миллионер Евгений Назаров, а также руководитель известной фирмы под названием «Лебедия» Денис Лебедев.Стоит подчеркнуть, что раньше Бузова отмечала, что ищет сильного и самодостаточного мужчину, который сможет не только полюбить ее по-настоящему, но и искренне поддерживать в тех или иных ситуациях.Нужно сказать, что многочисленные поклонники Бузовой и вовсе убеждены, что их любимице все-таки удалось встретить на проекте своего мужчину, так как на безымянном пальце Ольги с недавнего времени начало красоваться шикарное колечко.