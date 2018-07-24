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Жена Романа Жукова столкнула с лестницы любовницу певца

Роман Жуков – популярный в 1990-х годах певец принял участие телепередаче «На самом деле», так как усомнился в отцовстве шестерых детей. Жена певца на съёмках шоу столкнула с лестницы его любовницу.

Жена Романа Жукова столкнула с лестницы любовницу певца


Роман Жуков после 13 лет брака ушёл от жены и не проживает с ней уже 1,5 года, готовясь к разводу. За время совместной жизни у супругов родилось шестеро детей, однако артист заподозрил жену в изменах и теперь сомневается в отцовстве.

На данный момент Роман Жуков проживает в Сочи, где занимается бизнесом, а также завязал отношения с другой женщиной. В то время, как его жена проживает в Москве. Накануне Жуков прибыл в столицу, чтобы узнать результаты ДНК-теста.

После проверки на полиграфе супруга Романа Жукова узнала, что он проживает с её подругой. В результате между женщинами завязался конфликт, в котором жена артиста столкнула его любовницу с лестницы. Согласно результатам экспертизы, Жуков является отцом всех детей рождённых в браке.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:50
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