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Появился видеоролик с Lamborghini Aventador SVJ

Итальянская автомобильная компания в Сеть выложила видеоролик с версией транспортного средства Lamborghini Aventador SVJ. Заряженная модель сверхмощного суперкара автомобильной компанией будет представлена к концу этого года.

Появился видеоролик с Lamborghini Aventador SVJ


В рамках опубликованного видео показывают транспортное средство на последнем тесте в рамках Нюрбургринга. SVJ планируют выпустить в ограниченном количестве. Производитель установит на транспортное средство бензиновый силовой агрегат, объем которого составляет 6,5 литров. Его мощность составит 800 лошадиных сил. По словам экспертов, данное авто может вполне стать самым скоростным в Нюрбургринге. На сегодняшний день таким авто выступает Porsche 911 GT2 RS. Транспортное средство смогло круг трассы преодолеть за 6 мин 47,3 сек.

Следует заметить, что новая версия современного суперкара будет оснащаться полным приводом. Также автомобиль получит массу аэродинамических элементов. В свою очередь они получили название ALA.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:50
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