В интернете появился трейлер нового мультфильма от автора «Симпсонов»

Первый трейлер нового анимационного проекта от Мэтта Грейнинга - автора культовых «Симпсонов», набрал в Сети около полутора миллиона просмотров. Впервые ролик презентовали в рамках фестиваля популярной культуры в городе Сан-Диего. В трейлере показана завязка мультсериала. После глупой смерти жениха на свадьбе принцесса по имени Бин убегает со своими друзьями эльфом и демоном.Ранее американская развлекательная компания Netflix презентовала трейлер сериала под названием «Летящие сквозь ночь». В ролике показано, как группа ученых отправилась в дальний космос для того, чтобы найти загадочное создание, обитающее на одной из планет. Исследователи, покинув умирающую Землю, теряют своих коллег, при этом понимают, что с их кораблем творится что-то неладное.