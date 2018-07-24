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В интернете появился трейлер нового мультфильма от автора «Симпсонов»

Тизер мультфильма «Разочарованные» вышел в свет только двадцать первого июля, но уже успел обрести бешеную популярность.

В интернете появился трейлер нового мультфильма от автора «Симпсонов»


Первый трейлер нового анимационного проекта от Мэтта Грейнинга - автора культовых «Симпсонов», набрал в Сети около полутора миллиона просмотров. Впервые ролик презентовали в рамках фестиваля популярной культуры в городе Сан-Диего. В трейлере показана завязка мультсериала. После глупой смерти жениха на свадьбе принцесса по имени Бин убегает со своими друзьями эльфом и демоном.



Ранее американская развлекательная компания Netflix презентовала трейлер сериала под названием «Летящие сквозь ночь». В ролике показано, как группа ученых отправилась в дальний космос для того, чтобы найти загадочное создание, обитающее на одной из планет. Исследователи, покинув умирающую Землю, теряют своих коллег, при этом понимают, что с их кораблем творится что-то неладное.
 
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Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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