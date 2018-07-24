Завод Renault в Москве начнет производство новой версии авто

По словам российских представителей Renault, предприятие в Москве в рамках ежегодного корпоративного отпуска подготовит конвейер непосредственно для новинки сегмента SUV. В данном случае речь ведётся в отношении глобальной модели, которую панируют представить во время московского автосалона в следующем месяце этого года. Автопроизводитель Renault раньше сообщил, что на территории РФ начинается производство внедорожника сегмента «С», непосредственно в стенах завода российской столицы. Компания планирует представить новинку в августе в рамках автошоу в Москве. В продажу авто поступит уже в 2019 году. Renault в рамках отпуска заменит в цехе окраски часть роботизированной техники.Московский завод выбрали для выпуска новой модели за счёт высокого уровня роботизации. «Renault Россия» оснащается 46 новыми роботами, более 110 беспилотниками.